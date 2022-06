“Amor y paz” pidió el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, luego que el edil se sumó al conflicto que mantiene el Gobierno del Estado con la casa de estudios.

El Rector respondió a los señalamientos del alcalde y se dijo a favor que todos los recursos que destine el Ayuntamiento a la universidad se auditen.

Señaló que lo quiere es que no se rompa la relación institucional con Lemus porque hay muchos pendientes para apoyar la educación de jóvenes en Guadalajara.

“Yo a Pablo Lemus lo tengo en el concepto de un buen alcalde porque en Zapopan trabajamos juntos. Y yo le quiero decir a Pablo Lemus que todos los recursos que dé el Ayuntamiento de Guadalajara bienvenido que sean totalmente auditados, como lo son ya”.

El Rector pidió mesura de ambas partes para no generar nuevos frentes de conflicto entre autoridades.

Señaló que por lo pronto el Ayuntamiento de Guadalajara no ha confirmado si entregará los recursos que ya estaban programados para el Festival de Cine que inicia hoy. (Por Héctor Escamilla Ramírez)