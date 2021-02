Con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente López Obrador envió al Congreso con carácter de preferente, no se busca rechazar la inversión privada en el sector, asegura la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“No estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, y eso quiero que quede claro. En muchos temas este gobierno ha retomado, lo que yo he llamado, lo que se ha se ha llamado la rectoría del Estado. No por eso estamos rechazando las inversiones privadas, pero estamos, digamos, dándole la rectoría al gobierno, al Estado mexicano, sobre lo que queremos del tema energético. Una rectoría no significa necesariamente, porque hay una competencia, porque están las empresas privadas también involucradas en el sector, porque lo han dicho, monopolio. No significa monopolio, significa rectoría”. (Por: Arturo García Caudillo)