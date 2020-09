“Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue, Ayotzi vive, vive, la lucha sigue y sigue”.

A un día de que se cumplan seis años de la desaparición de sus hijos, integrantes del Movimiento de los 43 normalistas de Ayotzinapa se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República para que se rompa el pacto de silencio y se den a conocer los avances en la investigación. Es la voz de la señora Cristina Bautista, madre de Benito Ascensio.

“El Gobierno actual pues reconocemos el trabajo que están realizando, pero como madres y padres no es suficiente, pero va lento, pero se están realizando estas investigaciones, estas búsquedas”.

Exigieron saber porqué no ha sido detenido el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sobre quien pesa orden de aprehensión por estos hechos. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)