En Jalisco suman 15 mil personas desaparecidas y no hay manera de contar tanto dolor, señaló el periódista Jonathan Ávila, al recibir el premio Jalisco en reportaje por el trabajo “Guadalajara zona de exterminio y desaparición”, que realizó con sus compañeros, Francisco Campos, Darwin Franco y Dalia Souza.

“Por esta larga lucha de las familias a la que las ha obligado la violencia macro criminal, las y los periodistas no podemos accionar de otra forma, sino que acompañando con respeto y aportando desde nuestra trinchera, aunque no hay manera de contar tanto dolor como dijo alguna vez Javier Valdez”.

Se entregó el Premio Jalisco en seis categorías y a la trayectoria. Los ganadores recibieron de 70 mil pesos y una estatuilla. (Por Claudia Manuela Pérez)