Al recordar la tragedia del pueblo de San Gabriel, en la entrega del Premio de Periodismo Jalisco 2021, en la categoría de crónica, María Gómez recordó que nunca encontraron a su mamá, Emilia Figueroa Román, de 80 años, arrastrada por la corriente del Río Salsipuedes.

Una fuerte tormenta kilómetros arriba provocó la tragedia que dejó como saldo cinco muertos, más de 100 viviendas afectadas e imágenes imborrables ese domingo de junio de 2019.

“Hoy en nuestro pueblo se han sanado muchas heridas de manera superficial, sin embargo las cicatrices quedan como recuerdos imborrables ante la pérdida de nuestros seres queridos, so no tiene reparación. Hoy más que nunca gracias, gracias, por no dejar en el olvido aquel domingo de desgracia”.

Los periodistas Cristian Rodríguez y Fernando Hernández realizaron el trabajo titulado “El Día que no llovió”. (Por Claudia Manuela Pérez)