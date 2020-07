Ante las presiones y críticas de colectivos y familiares, diputados locales aplazaron la aprobación de las leyes de personas desaparecidas, declaración especial de ausencia y de víctimas, que pretendían sacar esta semana sin consensar los dictámenes finales con las familias ni incluir sus observaciones.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Eduardo González Arana (en la foto), informó que del 28 de julio al 9 de agosto los interesados podrán remitir sus observaciones a los proyectos de dictamen.

No obstante, no habrá nueva fecha para la aprobación.

“Si ponemos alguna fecha pues podemos nosotros mismos por así decirlo ahorcarnos y limitar a la participación de lo que pueda faltar, entonces es recibirlo el 9 de agosto para poder analizarlo de parte de ustedes y de los asesores”

En sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del congreso local, sus integrantes defendieron que no pretendían un madruguete. Estas leyes debieron aprobarse desde hace dos años. (Por Mireya Blanco)