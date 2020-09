En septiembre no se regresará a las clases presenciales, pero si la tendencia de contagios continúa a la baja, podría ser en el mes de octubre, estima la Coordinador General Estratégica de Desarrollo Social en Jalisco, Ana Bárbara Casillas.

“Yo lo que te diría Gricelda es, en septiembre no será. Podría ser en octubre si se consolida esta tendencia hacia la baja tanto de incidencia como de hospitalización. Sería muy importante que si se consolida si nos preparemos todos para este regreso, porque además es un mes que no es tan frío y que se podría aprovechar esta presencialidad”

Ana Bárbara Casillas apela a la conciencia de los padres de familia para que una vez que se establezca la fecha exacta, envíen a sus hijos a clases presenciales, con el objeto de ya no registrar más retraso en su educación. Insiste en que las clases a distancia no pueden sustituir a las presenciales por tiempo indefinido. (Por Gricelda Torres Zambrano)