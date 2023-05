La reforma que la semana pasada aprobó el Congreso del Estado a los tiempos de arranque del proceso electoral en Jalisco, no afecta la organización de las elecciones del 2024, explica la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez.

“Yo no veo, digamos, una problemática técnico operativa de este Instituto y tampoco veo, digamos, una violentación de derechos. Alguna disminución en términos concretamente de plazos para que los partidos políticos o los aspirantes a candidaturas independientes puedan llevar a cabo sus actividades tal estaba previsto en el código de una semana atrás”.

Paula Ramírez indica que el Plan B de la Reforma Electoral que promovía la Presidencia de la República, sí consideraba una reducción en los tiempos electorales, pero esta reforma en Jalisco no afecta ni la organización ni el derecho de los ciudadanos. (Por Gricelda Torres Zambrano)