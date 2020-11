Los ayuntamientos de la Zona Metropolitana retomarán este viernes y hasta el domingo los operativos para sancionar a negocios que no acaten las medidas sanitarias ante la implementación del botón de emergencia. Entre las medidas se supervisará el tema de la venta de comida y respeto a los horarios de restricciones.

El Ayuntamiento de Zapopan informó que se han realizado más de 13 mil inspecciones a negocios que han derivado en clausuras a siete negocios, entre ellos un salón de eventos e incñuso un palenque. Lo explica Antonio López Zaragoza, titular de inspección u reglamentos:

“Te comento que para empezar no hay apercibimientos, directamente si no cumples o no respetan el horario estamos actuando de manera directa a sancionar con la clausura”.

Por su parte el Ayuntamiento de Guadalajara ha estado realizando revisiones a tianguis durante esta semana, en las cuales 23 han sido sancionados, desde amonestaciones hasta el retiro del permiso para venta en espacio público. (Por Héctor Escamilla Ramírez)