El cerco de seguridad que se instaló en torno al Congreso del estado previo a la comparecencia del Fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo y el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, se reforzará en las próximas horas, confirma el secretario general, Salvador de la Cruz Rodríguez.

Afirma que sólo dijeron al gobierno local sobre la presencia de estos funcionarios, pero no son responsables del despliegue con vayas que se aprecia este día, así como el cierre de calles.

Después del medio día se cerrará a la circulación la calle Independencia.

“Bueno, eso yo no traigo información de primera mano de saber que van a pasará de si se van a manifestar o no, hasta ahorita yo no tendría elementos para decirte que hay una manifestación lista”

Los funcionarios fueron citados por los hechos violentos y detenciones arbitrarias que se registraron el 4 y 5 de junio pasado, durante las marchas donde se exigirá justicia para Giovanni, presuntamente asesinado policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. (Por Mireya Blanco)