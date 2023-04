Entre las principales peticiones para mejorar la movilidad del corredor López Mateos estuvieron reforzar la vigilancia al transporte de carga, pero también agilizar el retiro de choques. Se implementará un programa llamado Ocelotes con módulos en cinco puntos: la Glorieta a Colón, Lázaro Cárdenas en el Puente Atirantado, Periférico, Flextronics en La Tijera y las Plazas Outlet.

Estos módulos viales tendrán inversión de 50 millones de pesos y serán operador por elementos de la Policía Vial y Protección Civil, con vehículos de compañías aseguradoras y grúas para el retiro de unidades. El gobernador Enrique Alfaro señaló que ya no habrá tolerancia con el transporte de carga que no respete los horarios de restricción.

“La política es cero tolerancia, porque hicimos una norma de la mano de los transportistas, hicimos acuerdos, y no se están cumpliendo y vamos a hacer que se cumplan”.

El reforzamiento de este operativo iniciará el próximo 15 de mayo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)