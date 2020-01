El Gobierno de la República no apoyará una reforma al sistema de justicia que implique violación de derechos humanos, afirmó durante la plenaria de los senadores de Morena, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Lo que puedo afirmarles de manera categórica, reiterando lo que ya expresó el señor Presidente, es que no habrá propuesta alguna del Ejecutivo que lesione, menoscabe o suprima derechos humanos ya reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales y que el Sistema Penal Adversarial seguirá vigente”.

Para tal efecto informó que el Ejecutivo Federal está preparando una propuesta de reforma constitucional, para que el Congreso tenga la atribución de expedir un Código Penal Nacional, mediante el cual se avance en la atracción de la justicia federal de los delitos cometidos por policías o funcionarios de seguridad y en la prisión preventiva no oficiosa en casos de reincidentes. (Por Arturo García Caudillo)