El Gobierno de Jalisco anuncia que refuerza los filtros sanitarios en puertos y aeropuertos, y pedirá a las empresas que apliquen pruebas aleatorias Covid ante el aumento de casos.

El gobernador, Enrique Alfaro, explica que las restricciones a negocios anunciadas hace dos semanas siguen.

“En primer lugar estamos retomando porque se había suspendido, retomando, el modelo y el sistema de seguimiento epidemiológico en las empresas. Vamos a reforzar los protocolos en puertos y aeropuertos, particularmente en aquellos, perdón, en el caso de Puerto Vallarta en el que llegada de los cruceros es inminente, lo que vamos a establecer con toda claridad es que no podrán bajarse de un barco personas que no estén vacunadas y que además no pasen la prueba correspondiente”.

Agrega que sigue en pie el regreso a las escuelas el 30 de agosto. (Por Claudia Manuela Pérez)