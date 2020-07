Ante la ola de contagios entre diputados y personal del Congreso local, que tiene a un tercio de los legisladores con Covid-19, la Junta de Coordinación Política incremento las restricciones en el trabajo del legislativo para que no haya más de dos sesiones de comisión por día y cuando haya pleno no trabajen las comisiones, una practica que era común.

El presidente del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, pidió a la Comisión de Salud y las áreas administrativas que revisen si existieron fallas en los protocolos, pues afirma que la maratónica sesión del miércoles pasado no corresponde los niveles de contagio.

“Es importa saber como es que paso esto: si fue la obligatoriedad que tuvimos de sesionar para elegir al consejero del ITEI, que repito no corresponde a los parámetros de contagio que los científicos dicen” (Por Mireya Blanco)