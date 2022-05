Finalmente no fueron 300 sino más de 500 las tortas lokas que regaló Don Salvador Sáenz en su local del Mercado Libertad por el bicampeonato del Atlas.

Sin embargo, agradece el apoyo de comerciantes y amigos por haber llegado a esta meta.

“Debo reconocer gentes, amigos y rojinegros también que me apoyaron en esta ocasión. No todo fue el gasto mío, las primeras 200 pues sí las absorbí, pero el resto fue dándose a través de los amigos, algunos locatarios, algunos otros empresarios, de aquí de enfrente, del Centro Joyero que tuvieron a bien decir ahí te van otras 100, otras 100 y así se estuvo manejando. Se hizo a través de una coperacha”.

Por cierto, aunque la oferta de locura fue ayer, esta mañana seguían llegando atlistas por su torta gratis aunque ya solo les tocó el migajón. (Por José Luis Jiménez Castro)