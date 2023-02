Regidores de Morena en el ayuntamiento tapatío acusaron que el carrusel monumental que entró en operaciones la semana pasada incumple las especificaciones del contrato y aún así se aceptó el producto final. Afirman no son todas las figuras que se solicitaron, pues en la parte inferior debía haber de 25 a 50 y sólo hay 24; además que los caballos no simulan el galope que se prometió, explica no tiene la capacidad establecida, pues sólo caben 44 personas por turno cuando debían ser hasta 70, las góndolas que se pusieron no tienen tampoco la capacidad para dos personas, solo para niños

Acusan que ya tiene focos fundidos, no se cumplió con acabados y equipamientos. La regidora Candelaria Ochoa insistió que desconocen porque se aceptaron los incumplimientos.

“Bien pudieron comprarlo en Argentina, hasta seminuevo y ni se hubiera notado porque este no sabemos”.

El carrusel tuvo un costo de 26 millones de pesos, inversión que ha sido controversial pues también se señalan irregularidades en la licitación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)