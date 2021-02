No han pasado 24 horas que se sofocó un siniestro en la zona de Tala y ya se registra un nuevo incendio dentro del área natural protegida del Bosque de La Primavera, ahora en la zona de Pinar de la Venta.

Desde el mediodía alrededor de 50 brigadistas trabajan para contener el avance del fuego que ha consumido pastizales y hojarasca, pero ya entró a una zona arbolada.

Laboran voluntarios de Zapopan, la Secretaría de Medio Ambiente, del OPD Bosque La Primavera y de la Comisión Nacional Forestal. Se está usando también una aeronave para realizar descargas de agua sobre el área afectada.

Los cuerpos de emergencia notificaron que el fuego fue contenido, en espera que los vientos no lo reaviven y al contrario permitan su liquidación. No se reportan riesgo a las viviendas en el fraccionamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)