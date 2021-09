El musical “Hoy no me puedo levantar” regresa a Guadalajara para ofrecer una única función.

El elenco, está conformado por María León, Alma Cero, Jorge D’Alessio, Carlos Fonseca y Yahir, quien en entrevista con Notisistema, mencionó que hay nostalgia por ser las últimas funciones de la puesta en escena.

“Porque lógicamente estamos regresando y hay una capacidad menor que con la que estábamos antes, ahora estamos al 40 por ciento, pero debido a eso, tenemos que terminar con Hoy no me puedo levantar, fue como un regreso muy dulce, muy padre, una cuestión muy, un regreso muy, como puedo decir, con muchas ganas, con muchos anhelos, con muchos sueños, con muchos deseos de regresar, para vivirlo solo 4 meses, entonces por eso hay una nostalgia”.

Bajo todos los protocolos sanitarios, “Hoy no me puedo levantar” se presentará este sábado 11 de septiembre en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)