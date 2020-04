Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que su administración devolverá a los concesionarios, los tiempos oficiales del Gobierno Federal en radio y televisión.

“Voy a firmar el acuerdo: devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo no necesita de propaganda, y la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento”.

Asimismo, agradeció a los empresarios su disposición de permitir que sus empleados no trabajen durante el tiempo que dure la cuarentena, respetándoles salario y prestaciones. También dio a conocer los nombres de cinco industriales del alcohol, tres en Veracruz, uno en Chiapas y otro en Jalisco, quienes han cedido su producción, un total de once millones 600 mil litros, para haya abasto en el sector salud. (Por Arturo García Caudillo)