Renata dejo México hace un mes para estudiar en Argentina, y solo fue a dos clases por el Covid-19.

Estudiante del Diseño Integral del ITESO, estaría un semestre en la Universidad de Palermo para complementar su formación, pero tuvo que buscar la forma de regresar ante el cierre de fronteras y por sus condiciones de salud: es asmática, tiene resistencia a la insulina y con transtornos de ansiedad.

Renata volvió el fin de semana en un vuelo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero los filtros sanitarios en suelo mexicano están lejos de ser lo que se presume: solo le tomaron la temperatura.

“Yo llegué a mi casa, mis papás a más de un metro de distancia no nos pudimos abrazar ni nada, este, me dijeron deja tus zapatos y la chamarra afuera de la casa, súbete, te bañas, y me pusieron botes especiales para que pusiera mi ropa y este vinagre, bicarbonato y no sé que, cloro, alcohol, y demás preparaciones para desinfectar. Siento que hubo más filtros sanitarios para entrar a mi casa que para llega a México”.(Por Mireya Blanco)