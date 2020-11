Los operativos implementados por las autoridades en los cementerios metropolitanos de momento dejan saldo blanco y salvo el caso de 36 personas que el domingo ingresaron a tres panteones de Tlajomulco, este lunes no se han reportado mayores incidentes en los camposantos.

Por la contingencia del Covid-19, no se permite el acceso de los visitantes a los panteones. Muchas personas que no sabían del cierre, se encontraban con los portones cerrados y se regresaban con todo y flores a sus domicilios. Habla una visitante de el Panteón de El Rosario en Tonala:

“Ahora no me dejaron entrar, ni a oír misa, ahí mismo en el panteón, porque cada año voy al panteón a oir misa, es a donde yo me dedico a ir. Este año no me dejaron entrar por lo mismo de la enfermedad”.

En el caso de Guadalajara son cinco cementerios; en Zapopan son 16, ocho municipales y ocho privados; en Tlaquepaque, nueve, Tonalá son 10 y finalmente 16 en Tlajomulco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)