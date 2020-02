La presencia de ejidatarios de El Zapote con todo y Notario Público este mediodía en el estacionameinto del Aeropuerto de Guadalajara no arrojó nada para ellos.

La Guardia Nacional continúa ocupando el estacionamiento y las obras del Aeropuerto prosiguen.

El abogado de los comuneros, Roberto Cepeda, lamenta esta situación.

“También quisimos hacer notar que el Agente del Ministerio Público estuvo este en contubernio con el Grupo Aeroportuario para expedir esas medidas de protección totalmente ilegales, nos han estado notificando varias medidas de protección en las cuales ni siquiera hemos nosotros este hemos podido participar en la carpeta, que porque no somos parte, que supuestamente ellos dicen que no saben quién tiene tomado el estacionamiento, totalmente es una aberración, ya que siempre hemos estado aquí con pancartas, letreros y todo exhibiendo cuál era el motivo no”.

En contrapartida los ejidatarios fueron citados este viernes por la tarde en Puente Grande para una audiencia. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)