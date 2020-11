La Secretaría de Educación Jalisco mantiene la apuesta de que a partir de enero los estudiantes regresen a clases en los salones, de manera gradual.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, explica que el retorno podría darse por regiones, tomando en cuenta el comportamiento de la pandemia, sin embargo, la mesa de Educación propondrá que la medida sea equilibrada para todos los niños.

Se retomará el mismo protocolo planteado hace meses: dividir a los grupos, eliminar los recesos y que vayan de lunes a jueves.

“Que sean 50 por ciento una semana, cuatro días, de tal manera que el viernes le quede libre al maestro y pueda hacer esa planeación especial. Hay que tener en consideración que también la mesa de educación ha dispuesto que al maestro no se le cargue con doble trabajo su jornada presencial con la de distancia, por lo tanto, la semana que no esté yendo la mitad del grupo tendrían encargos que no van a tener una supervisión como hoy la tienen”.

La próxima semana habrá una nueva reunión de evaluación (Por Mireya Blanco)