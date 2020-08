Estamos trabajando para que el regreso a la clases no sea solamente un curso para entretener a los niños, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que tenemos que resolver y ya estamos trabajando para eso es de que el regreso a clases del día 24 sea lo más formal posible, lo más profesional, que no sea un curso más, algo para entretener a los niños, a los adolescentes, sino el plan educativo, que por las circunstancias de la pandemia se tiene que hacer de esa manera”.

Por otro lado, aseguró que a pesar de las protestas recientes de la CNTE exigiendo plazas, no existen diferencias con la disidencia magisterial, y por el contrario hay muy buenas relaciones con los maestros. (Por: Arturo García Caudillo)