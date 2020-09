Ante el posible regreso de la afición a los estadio de futbol, el delantero de los Leones Negros, Arturo “El Palermo” Ortiz, señaló que el sector salud y la federación mexicana de futbol deben analizar muy bien la situación de la pandemia.

“Bueno es un tema pues bueno en cuestión de puntos de vista se pueden chocar no, porque yo te diría que me gustaría ver a la gente ahí, más creo que no es lo ideal, porque en el tema de salud a mi ya me toco perderme dos partidos sin bien recuerdo, no recuerdo muy bien, por ese tema, entonces pierdes esos 15 días y luego es retomar y no estas a ritmo de poder jugar el siguiente partido, entonces por hay te puedes perder un tercero más, me entiendes, a mi se me hace muy delicado ese tema porque pues realmente nosotros estamos para jugar y que a ti te digan no, no puedes jugar 15 días por tema de salud, pues realmente siento que no es lo ideal.”

UdeG el domingo enfrenta a Pumas Tabasco en la Liga de Expansión MX. (Por Martín Navarro Vásquez)