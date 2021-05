El regreso semipresencial a las aulas a partir del primero de junio no es un ensayo, pero sí servirá para ajustar la estrategia de cara al retorno de toda la comunidad el 10 de agosto, insiste el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí.

“Nos sirve porque vamos a echar a andar todos nuestro protocolos, vamos a afinar dónde nos falta desde una señalética, un lavamanos- Sí, nos va a servir como ensayo para que el diez de agosto la universidad esté en condiciones con todos los protocolos, porque también estamos seguros que el diez de agosto se seguirán necesitando estos protocolos. No vemos ningún escenario en el que próximo calendario sea un calendario normal sin pandemia. Eso no va a suceder, el Calendario 2021-B va a ser con todas las condiciones de seguridad, entonces sí nos va a ayudar”.

La UdeG estableció tres fases para el retorno a clases. La primera fue completamente virtual por la pandemia y termina el 31 de mayo.

Las fases dos y tres correspondientes a junio y a agosto, serán híbridas. (Por Gricelda Torres Zambrano)