Partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos.

Esta acción generó la movilización de los servicios de seguridad y la suspensión de actividades.

En el lugar, numerosas personas violaron las barreras de seguridad para acceder al recinto, donde se desarrolla el proceso de certificación del presidente electo, Joe Biden.

La policía lanzó gases lacrimógenos y ordenó la evacuación de varios edificios de oficinas después de estos hechos.

Al menos una persona resultó herida de bala en el asalto de los manifestantes a favor de Donald Trump al interior del Congreso de Estados Unidos.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a Donald Trump a que ponga a las protestas.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que no detendrá la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales, un duro revés a la postura del presidente Donald Trump.

En un breve comunicado, el republicano indica que presidirá el proceso en el que se contarán y confirmarán los votos electorales.

En respuesta, Donald Trump culpó a Pence del caos que se registra en Washington por no haber revocado su derrota electoral, pese a no tener las facultades para hacerlo.

