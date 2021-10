No hay plazo que no se cumpla y el de este viernes se reabrieron los registros para el programa 65 y Más de la Secretaría de Bienestar, luego de que durante todo el mes de septiembre se cerró el trámite por falta de personal.

Sin embargo, tal y como se pronosticaba los tumultos y las largas filas no se hicieron esperar, como ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga o por ejemplo en Guadalajara, donde adultos mayores tuvieron que dar hasta tres vueltas.

“Mira, fue a Palacio Federal a ver si ya estaban dando la credencial del Bienestar, en Palacio Federal me dijeron que viniera para acá, aquí a Lerdo de Tejada, que porque allá no van abrir, y ya vengo a ver Lerdo de Tejada y están diciendo que me forme. Yo nomás lo que quiero saber es si me van a dar la credencia sino para no estarme formando, y que si no de aquí me fuera hasta el Parque de San Jacinto. (Por José Luis Jiménez Castro)