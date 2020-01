El secretario de Defensa de Gran Bretaña, Ben Wallace exhortó a los líderes iraníes a no tomar represalias por el reciente ataque de Estados Unidos que mató a su principal general.

El funcionario hizo un llamado a la calma incluso cuando decía a la Cámara de los Comunes que el comportamiento agresivo de Irán, como secuestrar de embarcaciones civiles, nunca pasaría indiscutido.

No obstante, dijo que continuar con el conflicto no sería para interés de nadie.