El próximo año el sistema carcelario y de reinserción social de Jalisco podría convertirse en un Organismo Público Descentralizado, lo que se traduciría en un mejor servicio, asegura su Director José Antonio Pérez Juárez.

Indicó que las decisiones y ejecución del presupuesto serían más ágiles e incluso se traduciría en ahorros.

“Al día de hoy dependemos totalmente de terceros, que insisto con respeto, y no es culpa de ellos, pero cómo me va a decir alguien que no conoce la prisión, que material ocupo. Cómo vas a decir tú qué tipo de vehículos ocupó su tú no conoces. Yo no tengo por ejemplo prisiones en zonas agrestes, en zonas rurales, entonces para qué quiero yo vehículos 4×4?.”

El Director de Reinserción Social indicó que al ser un OPD se tendrá personalidad jurídica propia, lo que permitirá entre otras cosas hacer convenios, hacer compras directas y entablar relación con otras instancias a nivel nacional. (Por José Luis Escamilla)