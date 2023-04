Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra de los ministros de la Suprema Corte, por declarar inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional.

“Lo que no entendieron los señores ministros de la Corte, porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería. No les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente. Usan de pretexto, de excusa, tecnicismos, argumentos legaloides, pero además sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la Ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente, pues”.

Y es que, asegura, esta reforma buscaba que la Guardia Nacional no terminara en manos de la delincuencia. Asimismo, acusó a los ministros Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, de haberlo traicionado, como antes lo hicieron los senadores Lilly Téllez y Germán Martínez. (Por Arturo García Caudillo)