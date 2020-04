Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de la crisis por el coronavirus, no habrá condonación de impuestos, ni rescate de empresas.

“Si decimos que no se pague el Impuesto Sobre la Renta, o que se reduzca, ¿qué va a significar eso?, menos ingresos, menos recaudación, ¿y de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, para darle a las niñas, los niños con discapacidad, para darle a los campesinos, para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares. Todavía hay que esperar, yo confío que vamos a lograr una recuperación económica pronta, porque tenemos bases muy sólidas”.

En el mismo sentido, añade, a la fecha, ya se ha entregado el apoyo de dos bimestres al 75 por ciento de los adultos mayores. Asimismo, a pesar de la autonomía del Banco de México, volvió a pedir que no se usen las reservas para estabilizar el peso y su paridad frente al dólar. (Por Arturo García Caudillo)