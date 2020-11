La Secretaría de Salud Jalisco y la Coprisjal reiteran a la población que no existe todavía algún medicamento autorizado para el tratamiento de los pacientes con Covid-19, se aplican algunos en fase experimental y tampoco se cuenta con la vacuna contra esa enfermedad.

Destaca que la mortalidad y morbilidad asociadas a la enfermedad ha volcado la atención a un gran número de intervenciones farmacológicas y otros tratamientos sintomáticos que no son seguros.

Por ello, la Secretaría de Salud pide a la población no dejarse engañar y solicitar cualquier información a la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios en el sitio www.gob.mx/cofepris y también al sitio local coprisjal.jalisco.gob.mx. (Por Claudia Manuela Pérez)