Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el Gobierno Federal no le debe dinero a Jalisco, y que le ha entregado puntualmente las participaciones correspondientes.

“Nada más decir que nosotros no hemos dejado de entregar las participaciones federales, lo que le corresponde al estado de Jalisco, que puntualmente le entregamos el dinero que por Ley le corresponde al gobierno del estado de Jalisco y al municipios, que no les debemos nada, o sea, estamos al día. De enero a octubre a Jalisco 30 mil 931 de participaciones federales, y es lo que por Ley le corresponde”.

Explicó que los gastos o las erogaciones que haga el ejecutivo estatal deben ser autorizadas y fiscalizadas por el congreso local, y por ello no le corresponde pedirle cuentas al gobernador Alfaro, ni a ningún otro mandatario. (Por Arturo García Caudillo)