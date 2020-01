El Gobierno de México no acepta chantajes y por ello se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se permite la compra de medicamentos en el extranjero.

“No porque se trate de una empresa mexicana le vamos a pagar un sobre precio o en el caso por ejemplo de los medicamentos, aprovecho también para informarlo, ayer se publicó ya en el Diario Oficial el que puedan adquirirse medicamentos en el extranjero, cuando hay monopolios en el país o sabotaje, en este tema de los medicamentos no lo vamos a permitir, compramos los medicamentos en cualquier país”.

Explicó que a pesar del TLCAN, había empresas protegidas que no permitían el libre comercio y la regulación impedía que se hicieran compras en el extranjero.

Esta es una de las razones explicó, por las cuales creó el gabinete para fomento a las inversiones y el crecimiento económico. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)