El gobierno de Jalisco ratifica que no habrá festejos patrios en Guadalajara este 15 de septiembre y no se contemplan festividades en el primer cuadro de la Ciudad, debido a la pandemia por Covid-19.

El subsecretario de Gobierno, Fernando Alaín Preciado explica que tampoco habrá desfile.

“En este 2020 la celebración de los festejos patrios, como bien sabemos, tendrán un sentido distinto, la actual emergencia sanitaria por el Covid-19 nos obliga a actuar con responsabilidad… A no realizar ninguna ceremonia del Grito de Independencia y evitar acudir a plazas o espacios públicos”.

Agrega que habrá una pequeña ceremonia en Palacio de Gobierno con médicos y enfermeras y el gobernador si realizará la arenga, que será transmitida por Medios de comunicación. (Por Claudia Manuela Pérez / Foto: Cuartoscuro)