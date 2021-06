En el marco de la conmemoración del llamado “halconazo”, en nombre y en memoria de los estudiantes que enfrentaron al régimen autoritario de finales de los años sesentas y principios de los setentas, el Gobierno de la República hizo un reconocimiento público a su lucha, y su aportación a la democracia mexicana. Es la voz del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

“Es un compromiso indeclinable del Gobierno de México, es la voluntad y la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estos hechos ominosos en la historia de nuestro país no queden en el silencio y no queden en el olvido. Y seguiremos trabajando con las víctimas, con los sobrevivientes de estos hechos para esclarecer los actos de violencia del Estado Mexicano durante el régimen autoritario que socavaba cualquier posibilidad de expresión opositora en nuestro país”.

Diez de junio no se olvida. (Por Arturo García Caudillo)