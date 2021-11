El INE hará todo lo posible para llevar a buen puerto la Revocación de Mandato, pero ante la falta de recursos, no pondrá en riesgo otros derechos políticos de los ciudadanos ni actividades sustanciales, asegura el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“No vamos a poner en riesgo la fiscalización, no vamos a poner en riesgo el monitoreo de radio y televisión, no vamos a poner en riesgo las tareas sustantivas ni mucho menos los derechos laborales del personal del Instituto. El INE está haciendo todo lo que puede, porque tiene un compromiso con la ciudadanía, aunque las decisiones que son ajenas a este Instituto, presupuestales tomadas por la Cámara de Diputados, ponen en riesgo el ejercicio mismo. Y esto tiene que quedar claro a las y los ciudadanos. Si en algún momento la Revocación de Mandato está en entredicho, esto no es responsabilidad de esta Institución, sino de quien tiene la obligación de generarle a las instancias del Estado Mexicano los recursos suficientes”.

Hay que recordar que la Cámara de Diputados aprobó recortar casi 5 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE. (Por Arturo García Caudillo)