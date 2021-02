No nos daremos por vencidos y no claudicaremos hasta dar con el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, aseguró, durante la conmemoración de los 200 años de la promulgación del Plan de Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es tan temible la asociación delictuosa que produjo esta tragedia, y el pacto de silencio que establecieron, que aún con 82 detenidos y con el ofrecimiento de protección y recompensa, pocos de ellos hablan y todavía no sabemos a ciencia cierta dónde están los estudiantes de Ayotzinapa. Pero esto no quiere decir que nos daremos por vencidos, o nos cansaremos de buscar a los jóvenes desaparecidos. Por el contrario”.

Aseguró que hubo contubernio entre las autoridades de la administración federal pasada y los autores de la desaparición de los normalistas y por ello se inventó la llamada “verdad histórica”. (Por Arturo García Caudillo)