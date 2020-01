A pesar de no haberlos recibido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su respeto a los integrantes de la Caminata por la Paz.

“Nuestro respeto a todos los que se manifiestan, ejercen un derecho, más cuando se trata de familiares de víctimas de la violencia, hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto, se les debe atención especial, merecen atención especial, yo había quedado en que no iba a poder recibirlos, expliqué los motivos, no sólo porque tenía mi recorrido como todos los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tenga que estar directamente involucrado”.

Explicó que los líderes de la marcha entregaron un documento con sus demandas que iba apoyado por un estudio del CIDE sobre la violencia en el país y minimizó el enfrentamiento que se registró con simpatizantes de Morena, dado que el conato no pasó a mayores. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)