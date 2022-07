Participar de los Foros de Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral no significa que vayamos a estar de acuerdo en desaparecer al INE, como andan clamando los morenistas, asegura el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Y esa declaración es una declaración grotesca, eso no puede ocurrir. ¿Cómo que van a desaparecer al INE? Pues desde aquí les decimos: ¡No señor! Porque necesitan. Dos terceras partes y aquí tengan pa’que aprendan. Es no va a pasar, no tengan duda. Aquí vamos a defender a las instituciones democráticas, vamos a defender al INE, vamos a defender al Trife”.

Al mismo tiempo denunció las acciones que el Gobierno de la República está llevando en su contra, ya que por segunda ocasión fue retenido por las autoridades del Instituto Nacional de Migración a su llegada al aeropuerto capitalino, con el pretexto de que hay una alerta migratoria sobre su persona, lo cual, añadió, es ilegal. (Por Arturo García Caudillo)