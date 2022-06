Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay hechos de violencia en el país, pero rechaza que, como dicen las agencias estadounidenses, el crimen organizado controle la tercera parte del país.

“No es generalizado, no es lo que dicen los de las agencias estadounidenses de que el treinta por ciento del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar. Hay estados donde no hay homicidios. La mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios, y de la otra mitad son ocho, diez estados”.

Lamentó los hechos de violencia ocurridos en San Cristóbal de las Casas, en los que murió una persona y aseguró que, al igual que en el Estado de México, donde hubo un enfrentamiento entre policías y criminales, ya se está atendiendo. (Por Arturo García Caudillo)