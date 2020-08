Aunque recibieron el visto bueno de la autoridad, cines y casinos no deberían reabrir, hasta que comience el descenso de contagios de covid 19, sentencia el infectólogo y miembro del grupo de expertos de la Universidad de Guadalajara que le da el seguimiento a la pandemia, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“Que no están las condiciones dadas ni para salas de cine ni para la apertura de casinos. Creo que esto debería esperar hasta que la curva epidemiológica vaya en descenso y en donde existan condiciones de control absoluto”.

Los casinos trabajan a tambor batiente para reabrir este jueves, sin embargo Pérez Gómez exhorta a la autoridad a clausurarlos de inmediato si no cumplen con las medidas sanitarias. Reitera que convivir en lugares cerrados como estos, aumenta los riesgos. (Por Gricelda Torres Zambrano)