La vacuna de los laboratorios Pfizer que esta semana comenzarán a recibir alrededor de 24 mil médicos y enfermeras de Jalisco, no contiene el virus, explica el director de Promoción de la Salud, Angel Israel Nuño Bonales.

“La vacuna no contiene virus, no contiene material genético que te pueda provocar la enfermedad. Las vacunas que van a estar disponibles que son las de vector viral tanto como las de RNA mensajero no te pueden provocar la enfermedad. Lo que hacen es sensibilizar a tu sistema inmunológico para que pueda responder de una manera eficiente y evitar que tengas un enfermedad grave”.

Aunque no está contraindicado, si una persona tuvo Covid en los últimos catorce días no se recomienda la vacunación.

Si hay fiebre o antecedente de alergia grave, la sugerencia es no aplicar el biológico.

Al empezar febrero, el personal de salud deberá estar ya vacunado, para dar paso a la inmunización de los adultos mayores. (Por Gricelda Torres Zambrano)