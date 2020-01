El Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó al ex secretario de Seguridad de México, Genaro García, con un ex mando que colaboró con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Se trata de Iván Reyes Azarte, un ex agente de la Policía Federal, quien ya fue sentenciado en la Unión Americana por filtrar información a dicha agrupación delictiva.

El ex uniformado fue jefe de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal, cuando García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad.

El ex funcionario, quien se encuentra bajo custodia en Nueva York, enfrenta acusaciones de colusión con el Cártel de Sinaloa. (Foto: Archivo)