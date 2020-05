Luego que durante este fin de semana muchas personas relajaron las medidas de aislamiento para irse a festejar el Día de las Madres, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, afirmó que el resultado de estas acciones podrán notarse hasta dentro de dos semanas que es la ventana para que el Covid-19 se llegue a manifestar.

“Por que sí en efecto hubo muchos actos y muestras de irresponsabilidad, pero también hubo mucha gente que entendió el mensaje y la invitación. No tenemos todavía ahorita cifras que te pudieran, que me pudieran permitir confirmar como estuvo o cómo impacto en términos de movilidad el día 10 de mayo. Los tendremos creo que el miércoles más o menos”.

El mandatario mencionó que el aislamiento en Jalisco se mantiene entre 50 y 60 por ciento, pero que el anuncio de reactivación gradual de algunas actividades económicas no puede tomarse como un levantamiento de todas las restricciones en materia sanitaria. (Por Héctor Escamilla Ramírez)