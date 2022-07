Asegura el titular de la Agencia Metropolitana de Movilidad, Adrián López, que con la puesta en marcha del Sistema de Semaforización Inteligente, llamado SIGA, quedaron renovados el 65 por ciento de los semáforos en la Zona Metropolitana.

“Primero fue la etapa de implementación, donde no solamente estábamos cambiando los controladores, las luces sino que toda la instalación de los equipos esa fue la primera etapa, posterior a ello fue la recabación de los datos, realmente no se habían tocado desde el 94. Ya hemos tenido un 25 por ciento de ahorro de tiempo”.

Asegura que desde el año 94 no se habían tocado los semáforos en la ciudad.

La siguiente etapa es aterrizar con cada municipio los puntos más conflictivos para tener respaldo de Policía Vial, entre otros. (Por Claudia Manuela Pérez)