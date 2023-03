El priísta Arturo Zamora Jiménez, exalcalde de Zapopan, exsenador y ex diputado federal, quien además compitió por la gubernatura en 2012, por medio de un video anunció su salida del tricolor, en donde militó por varias décadas.

En un breve mensaje a través de las redes sociales, el notario señaló que retornará a su origen ciudadano.

“Dar por terminada mi militancia en el PRI, después de varios años de haberme alejado de actividades públicas y partidistas he decidido retornar a mi origen ciudadano, es el origen del cual emergí cuando fui candidato y presidente municipal de Zapopan”.

En el video publicado en redes sociales, Zamora presenta el documento de su salida. Recientemente se publicaron fotografías del exalcalde conviviendo con militantes de Morena, aunque no se ha señalado su intención de incorporarse a esta fuerza política. (Por Héctor Escamilla Ramírez)