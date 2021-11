Tras acusar que hay favoritismos y falta de democracia al interior del PAN, la senadora por el estado de Aguascalientes, Martha Márquez, renunció a 18 años de militancia en Acción Nacional.

“La dirigencia nacional del PAN hoy permite que no haya democracia, no se permite a los coudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional, existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional”.

También renunció a los cargos que tenía en el Consejo Nacional del partido, en el Consejo Estatal de Aguascalientes, en la Comisión de Doctrina y al grupo parlamentario en el Senado. Lo anterior lo informó mediante un videomensaje difundido en sus redes sociales. (Por Arturo García Caudillo)