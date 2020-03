Tras el reconocimiento de la Secretaría de Bienestar de que la meta gubernamental de siembra de árboles no se ha cumplido, el titular del programa de reforestación, Javier May Rodríguez, renunció a su cargo.

En un documento dirigido a los coordinadores del programa, el ex funcionario acusó a la Secretaría de Bienestar de abrogar unilateralmente las facultades para operarlo.

Por el momento, todas las actividades del desarrollo e implementación del programa quedaron suspendidas. (Foto: @TabascoJavier)